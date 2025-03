I nerazzurri si sono informati per l’ala brasiliana dell’Olympique Marsiglia

Nonostante ciò, alcune squadre di Serie A si stanno già muovendo per cercare qualche profilo adatto al proprio progetto. Tra queste c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi, attualmente in testa alla classifica con 67 punti, 3 in più del Napoli di Conte.

I nerazzurri, in vista dell’estate, si sono informati su Luis Henrique, ala d’attacco brasiliana classe 2001 dell’Olympique Marsiglia, squadra allenata da Roberto De Zerbi. Il 23enne piace molto all’Inter, ma la concorrenza è folta (c’è anche il Bayern Monaco) e il prezzo del cartellino non scende sotto ai 30 milioni di euro.

Alla luce delle diverse operazioni fatte negli ultimi anni (Carboni e Correa), tra l’Inter e il Marsiglia c’è un ottimo rapporto. Da considerare anche la possibilità di inserire nell’operazione una contropartita valida.

Luis Henrique è un giocatore diverso da quelli attualmente presenti nella rosa nerazzurra. Può ricoprire diverse posizioni efficientemente, caratteristica che ha colpito l’Inter e Inzaghi, che potrebbe adattarlo anche nel ruolo di quinto a destra.

I numeri di Luis Henrique con l’OM

Il Marsiglia ha portato Luis Henrique in Europa dal Botafogo nell’estate 2020. Nel mese di luglio 2022, l’esterno d’attacco è tornato nella squadra di Rio de Janeiro in prestito, per poi tornare in Ligue 1 a fine dicembre 2023.

Con la maglia dell’Olympique Marsiglia, Luis Henrique ha disputato 102 partite in tutte le competizioni. I gol segnati sono 11, di cui 9 nella stagione in corso. Nella casella