Manchester City, infortunio per Haaland: il comunicato

Si ferma Erling Haaland: il comunicato del Manchester City sulle condizioni dell’attaccante norvegese.

Il Manchester City ha comunicato che Erling Haaland ha subito un infortunio alla caviglia sinistra durante la partita dei quarti di finale di FA Cup contro il Bournemouth.

Il club ha sottoposto l’attaccante norvegese a esami iniziali a Manchester e prevede ulteriori consulti specialistici per determinare l’entità dell’infortunio.

Sebbene la prognosi completa sia ancora in fase di valutazione, il Manchester City si aspetta che Haaland possa tornare in campo in tempo per partecipare al Mondiale per Club in programma a giugno.

La sfida tra Norvegia e Italia è in programma per il 6 giugno e, al momento, tutto fa pensare che l’attaccante possa essere a disposizione per la gara. Tuttavia, resta da valutare se sarà nelle migliori condizioni fisiche.

Il comunicato del Manchester City su Haaland

“Il Manchester City FC può confermare che Erling Haaland ha subito un infortunio alla caviglia sinistra durante la partita dei quarti di finale di FA Cup domenica in trasferta a Bournemouth.

Erling è stato sottoposto ai primi esami a Manchester lunedì mattina e ora cercherà una consulenza specialistica per confermare la reale entità dell’infortunio. La valutazione è ancora in corso per accertare una prognosi completa. Ci si aspetta che Erling sia in forma in tempo per giocare un’ulteriore parte di questa stagione, inclusa il Mondiale per Club di quest’estate”.