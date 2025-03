Ecco le designazioni arbitrali per le semifinali di andata di Coppa Italia

È ormai tempo delle semifinali di Coppa Italia. Un cammino iniziato ormai ad agosto con il turno preliminare, che si appresta ad arrivare alle fasi conclusive.

Saranno Empoli-Bologna e Inter-Milan le due gare che, nel corso di (almeno) 180 minuti, andranno a decidere chi si contenderà la vittoria allo Stadio Olimpico di Roma domenica 4 maggio.

Si comincia quindi martedì 1 aprile con l’andata di Empoli-Bologna, per poi proseguire mercoledì 2 con Milan-Inter. Le due gare di ritorno, invece, sono in programma mercoledì 23 e giovedì 24 aprile. L’orario del fischio d’inizio, come al solito, è sempre alle 21.00.

Di seguito riportiamo le designazioni arbitrali fatte dall’AIA per le due semifinali di andata.

Empoli-Bologna, le designazioni arbitrali

Ecco quindi le designazioni arbitrali per EMPOLI–BOLOGNA, in programma martedì 1 aprile a partire dalle 21.00 allo stadio Carlo Castellani. A dirigere la gara sarà Zufferli della sezione di Udine, con Doveri quarto uomo e Chiffi-Di Paolo al VAR. Di seguito il quadro completo:

ZUFFERLI

SCATRAGLI – MORO

IV: DOVERI

DOVERI VAR: CHIFFI

CHIFFI AVAR: DI PAOLO

Coppa Italia, le designazioni arbitrali di Milan-Inter

Contemporaneamente, l’AIA ha reso note anche le designazioni arbitrali per l’andata del derby della Madonnina, che si giocherà in casa rossonera a partire dalle 21.00 di mercoledì 2 aprile a San Siro. Il direttore di gara sarà Fabbri, con Ayroldi quarto uomo e Abisso-Di Bello al VAR. Il quadro completo:

FABBRI

PRETI – BACCINI

IV: AYROLDI

AYROLDI VAR: ABISSO

ABISSO AVAR: DI BELLO