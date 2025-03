In casa Salernitana valutazioni in corso sulla posizione di Roberto Breda dopo la sconfitta per 2-1 contro il Palermo

Valutazioni in corso su Roberto Breda in casa Salernitana. Il club campano, infatti, sta ragionando sulla posizione dell’allenatore dopo la sconfitta per 2-1 contro il Palermo.

Breda è subentrato sulla panchina granata lo scorso 3 gennaio e dal suo arrivo in 11 gare ha collezionato 5 sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie.

In questo momento la Salernitana si trova al diciannovesimo posto in classifica con 3o punti. I playout distano due lunghezze, mentre la salvezza è a 34 punti.

Serie B che è arrivata alla 31ª giornata, giocata in questo weekend, e al termine mancano 7 turni.

Il calendario della Salernitana

Alla fine del campionato di Serie B mancano 7 giornate. In questi turni la Salernitana deve cercare di salvarsi per non retrocede in Serie C. Il prossimo weekend i granata giocheranno contro la Juve Stabia. Sette giorni dopo, invece, ci sarà la partita contro il Sudtirol.

Prima dello scontro diretto contro il Cosenza, poi, la Salernitana affronterà in trasferta il Cittadella. Le ultime tre gare, poi, saranno contro Spezia, Mantova e Sampdoria.