Estro e forte mentalità: chi è Luis Henrique, l’esterno che piace all’Inter

Tutto quello che c’è da sapere sull’esterno brasiliano Luis Henrique, in forza al Marsiglia, che piace all’Inter.​

Un esterno brasiliano veloce, tecnico e con estro ha sempre il suo fascino. È il caso anche di Luis Henrique, ala offensiva che ha stregato De Zerbi che dal suo arrivo al Marsiglia lo ha reso un titolare fisso (e determinante nelle partite).

Arrivato dal Botafogo nel 2020 a soli 18 anni, ha affrontato inizialmente difficoltà di ambientamento, culminate in un prestito di un anno e mezzo al club brasiliano. Al suo ritorno in Francia, ha trovato nell’allenatore italiano un mentore fondamentale.

“Roberto De Zerbi è come un padre per me. Parliamo molto, è un perfezionista. Mi ha fatto cambiare tante cose. Ha fatto la differenza per me. Segno di più, sono più deciso, sto vivendo la stagione migliore della mia carriera ed è merito suo. La sua sicurezza e la sua presenza hanno cambiato anche il mio atteggiamento in campo”, ha rivelato il classe 2001 in una recente intervista.

Sotto la guida dell’allenatore italiano il brasiliano ha registrato 7 gol e 5 assist in 27 partite di Ligue 1, segnando una netta inversione di tendenza rispetto alle stagioni precedenti. Questo exploit ha portato al rinnovo del suo contratto fino al 2028, con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo chiave nel progetto del Marsiglia, anche se non mancano gli interessi di grandi squadre come Inter (clicca qui per leggere la situazione) e Bayern Monaco.

Una crescita grazie ai… figli

Luis Henrique attribuisce la sua crescita non solo all’aspetto tecnico, ma soprattutto a una maturazione mentale. In particolar modo alla nascita dei suoi bambini. “È una questione mentale, di fiducia. Lavoro molto con i miei allenatori personali e con il club. Ora ho due figli, sono cresciuto, ho più fiducia”, ha spiegato l’esterno.

Guardando al futuro, il brasiliano è determinato a continuare su questa strada con l’obiettivo di attirare l’attenzione della nazionale brasiliana. “L’ho sempre avuta e la mia famiglia la condivide. Ma per questo, bisogna dare tutto per avere l’onore di indossare questa maglia gialla e verde”, ha rivelato.

L’idea di Inzaghi sul suo ruolo all’Inter

Un giocatore che piace molto ai nerazzurri, specialmente a Simone Inzaghi per la sua caratteristica nel saltare l’uomo creando superiorità numerica (diversa rispetto agli altri esterni).

L’allenatore italiano lo vedrebbe in caso di arrivo in Italia anche come quinto di centrocampo a destra. Un’opzione in più per l’Inter del futuro.