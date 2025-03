I commenti di Marco Baroni, allenatore della Lazio, dopo la sfida interna contro il Torino, valida per la 30a giornata di Serie A

Nella 30esima giornata di Serie A erano in programma due posticipi: Hellas Verona-Parma (18:30) e Lazio-Torino (20:45).

La sfida del Bentegodi è terminata senza reti; quella di Roma dello Stadio Olimpico, invece, si è conclusa 1-1 con i gol di Marušić e

Gineitis.

Dopo i 90 minuti, l’allenatore della Lazio Marco Baroni ha commentato la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di Dazn.

Di seguito le parole dell’allenatore dopo il successo contro i granata.

L’intervista di Baroni dopo Lazio-Torino

L’allenatore ha esordito così: “La squadra voleva vincere. Dovevamo chiuderla ma quando non la chiudi non devi prendere questi gol. È un gol evitabile, dove il Torino non ha fatto molto per fare gol. Ci vuole maggiore attenzione, determinazione e più corsa. Era leggibile. Oggi siamo dispiaciuti, mortificati. Ma la squadra ha fatto una buona gara e ripartiamo da questo. Ci dispiace per il risultato“.

A seguire ha aggiunto: “Non mi piace parlare degli assenti perché non voglio trovare alibi e non ne voglio dare alla squadra. Non vedevo i presupposti per prendere gol: è una disattenzione che dobbiamo togliere perché, ripeto, certe situazioni sono assolutamente evitabili“.

Le dichiarazioni di Baroni dopo la partita

L’intervista di Baroni dopo Lazio-Torino: “Le rotazioni le abbiamo sempre fatte e le continueremo a fare. Ci sono dei giocatori che stanno rientrando. È chiaro che ora abbiamo partite ravvicinate in cui ci sarà spazio per tutti. Noi dobbiamo riprendere il nostro ritmo e lo sappiamo. Ci mancano dei punti. Alcuni li buttiamo via, come oggi. La squadra deve rimanere centrata con determinazione e voglia, perché abbiamo troppe partite importanti per abbassare la testa. Testa alta e voglia“.

La conferenza stampa di Baroni

In conferenza stampa, Marco Baroni ha dichiarato: “I fischi? Comprensibili. Non vinciamo da tanto in casa, non facciamo di tutto per vincere le partite. Non si può prendere il gol preso, punto. Da una squadra che non sembra nemmeno che lo voglia fare. Sono inca**ato come una bestia, ma questa è la realtà“.

Sugli indisponibili: “Assenza di Taty? Inutile che stia a dire la sua importanza. Ma non mi metto a piangere se mi manca il centravanti da due mesi“. Sulla classifica: “La guardiamo ma dobbiamo ricreare le condizioni per migliorarla, solo questo. La squadra lo sa. Se tolgo quella situazione i ragazzi hanno offerto una prestazione molto centrata, concedendo poco all’avversario. Abbiamo fatto una buona fase di non possesso“. La sostituzione di Pedro: “Mi ha chiesto di uscire, ha fatto una grande partita e ha finito tutte le energie. Su quella palla del gol subito bisogna fare meglio. Tutti i palloni sono importanti, anche quello in fallo laterale. Questa squadra ha ancora le energie per giocare due competizioni“.