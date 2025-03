Cristian Chivu, allenatore Parma (Imago)

Le dichiarazioni di Federico Cherubini, l’amministratore delegato del Parma, sull’allenatore Cristian Chivu

Nel pre partita di Hellas Verona-Parma, posticipo del 30° turno di Serie A, l’amministratore delegato degli ospiti ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “Stiamo cercando di trasmettere alla squadra qualcosa in più che ultimamente era venuto a mancare, già con Pecchia. Compattezza, voglia di difendere, un atteggiamento più adatto a una squadra che vuole salvarsi“.

Sugli obiettivi stagionali ha spiegato: “La prima cosa da raggiungere è l’obiettivo della salvezza“.

Un bilancio sul lavoro di Chivu dall’approdo sulla panchina del Parma: “Siamo soddisfatti del primo mese e mezzo di Cristian Chivu. L’idea di un allenatore giovane è ricaduta su di lui per avviare un progetto nuovo“.

Parma, le parole dell’amministratore delegato Cherubini su Pecchia

In risposta alle recenti parole dell’ex allenatore (clicca qui per leggerle), Cherubini ha affermato: “Ho ascoltato le dichiarazioni di Fabio Pecchia, mi unisco ai ringraziamenti che la società gli ha rivolto ma non voglio alimentare discussioni. Rimarrà nella storia del Parma per la promozione ottenuta l’anno scorso”.

Infine ha aggiunto: “Impossibile sapere se con più tempo a disposizione avrebbe reso meglio. Noi dirigenti siamo pagati per assumerci delle responsabilità e io ho dovuto farlo”.