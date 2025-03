Verona, Zanetti: “Avevo 39 di febbre ma non potevo abbandonare la squadra”

Le parole dell’allenatore gialloblù dopo il pareggio contro il Parma

Nel lunedì della 30esima giornata di Serie A ci sono due posticipi: Verona-Parma e Lazio-Torino.

La prima sfida, giocatasi alle ore 18:30, è terminata con il risultato di 0-0.

Al termine della partita del Bentegodi, Paolo Zanetti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Stamattina 39° di febbre? Sì, però non potevo abbandonare la squadra e mi sono imbottito di farmaci. Non vedo l’ora di andare a letto perché sono cotto“.

A seguire: “È un punto importante, una bella partita e combattuta, come è normale che sia quando c’è tanto in palio per entrambe le squadre. Continuiamo nel nostro percorso. Dà continuità alla vittoria precedente. È un altro clean sheet e per noi era importante non prendere gol“.

Sul momento e i singoli: “La luce da lontano la vediamo, ma dobbiamo stare sul pezzo. Mi è piaciuto sia Dawidowicz che Bernede, che secondo me hanno fatto molto bene. È entrato bene Kastanos. Serdar e Tengstedt devono crescere di condizione. Sono giocatori importante ma devono mettere minuti nelle gambe“.