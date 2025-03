Leandro Brey, Boca Juniors

Durante il riscaldamento di Newells-Boca, il portiere degli ospiti è stato ferito al collo da un pezzo di vetro

Un giorno di ordinaria follia. Giusto usare ordinaria, perché ormai in Argentina e in particolare negli stadi del Sudamerica sono abituati a episodi del genere.

Durante il riscaldamento della sfida tra Newells Old Boys e Boca Juniors, Leandro Brey – portiere di riserva degli Xeneizes – è stato colpito da un pezzo di vetro lanciato dalla curva che ospitava i tifosi rossoneri.

Brey, che si trovava nei pressi della porta per alcuni esercizi pre-gara, non ha potuto far nulla per evitare il vetro scagliatogli contro che gli ha provocato una ferita vistosa al collo.

Nonostante la fuoriuscita di sangue, il portiere ha continuato a riscaldarsi come se non fosse successo nulla.