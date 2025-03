Fiorentina, Commisso: “Credo nella Champions, difenderò sempre Palladino”

Dalla fiducia a Palladino fino alle doti di Moise Kean: le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Presente alla finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Genoa, il presidente viola Rocco Commisso è intervenuto ai media presenti sul posto.

Il presidente della Fiorentina ha iniziato parlando dell’importante vittoria contro l’Atalanta: “È stata molto emozionante. Prima delle ultime partite ho detto che avrei parlato con la squadra, ci ho parlato e le hanno vinte tutte. Sono molto contento di questo”.

“Credo nella Champions League – ha continuato -. Come ho sempre detto voglio fare meglio dello scorso anno e credo che si possa fare”.

Su Kean ha poi aggiunto: “Ci sono pochi umani come lui, che gol che ha fatto ieri. E abbiamo vinto. Qualcuno è arrabbiato per non aver fatto il secondo gol ma io sono contento anche per aver vinto 1-0. Ci sono due o tre ragazzi che si sono riabilitati e stanno bene, ci mancano soltanto Colpani e Gosens, adesso vediamo cosa faremo contro il Milan”.

Fiorentina, le parole di Commisso

Su Palladino Commisso ha detto: “Lo difenderò sempre”.

Chiosa finale sulla Viareggio Cup: “Ho visto tutte le partite in America sul mio computer. Ora siamo qui e speriamo di vincere”.