Danilo risponde ai tifosi della Juventus, dispiaciuti per la sua partenza

L’avventura di Danilo alla Juventus è ormai ai titoli di coda, con il brasiliano fuori dai piani dei bianconeri.

La risoluzione del contratto è vicina, e il difensore brasiliano è ora chiamato a prendere una decisione sul proprio futuro.

Il Napoli sta aspettando una risposta da parte del classe 1991, tentato anche dalle proposte provenienti dal “suo” Brasile: Flamengo e Santos, infatti, hanno manifestato interesse.

Nel frattempo, nella serata di oggi – 15 gennaio -, Danilo è stato immortalato mentre si dirigeva al J|Hotel, e ha pure scambiato qualche battuta con i tifosi presenti.

In uno di questi incontri con dei sostenitori bianconeri, Danilo ha ricevuto dei messaggi di sostegno: “Ci dispiace“, hanno dichiarato alcuni. Il difensore ha quindi risposto: “Anche a me“.

Segno di come la risoluzione del contratto di Danilo con la Juventus si avvicini sempre di più. Resta da capire quale sarà il futuro del calciatore ex Porto, pronto per una nuova avventura.

