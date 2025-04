La probabile formazione schierata da Igor Tudor per la 32esima giornata di campionato tra la sua Juventus e il Lecce.

Il sabato della 32esima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida delle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Lecce.

I padroni di casa arrivano al match dopo il pareggio contro la Roma di Claudio Ranieri grazie all’ingresso in campo di Shomurodov.

Anche gli ospiti si presentano alla sfida dopo il pareggio contro il Venezia. Tre punti sarebbero fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Igor Tudor in vista del match tra la sua Juventus e il Lecce (Clicca qui per le sue dichiarazioni alla vigilia).

Juventus, la probabile formazione contro il Lecce

Per la sfida contro il Lecce Igor Tudor schiererà un 3-4-2-1. In porta Di Gregorio accompagnato dai soliti Kalulu, Veiga e Kelly. A centrocampo invece agiranno McKennie e Locatelli centrali. Sulla fascia destra ci sarà Nico Gonzalez mentre a sinistra c’è il ballottaggio tra Cambiaso e Weah. A supporto di Vlahovic in attacco ci saranno Yildiz e Koopmeiners.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli, Cambiaso/Weah; Yildiz, Koopmeiners; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

Juventus-Lecce, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Juventus e Lecce, in programma sabato 12 aprile alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 251 e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming sulle app di Sky Go, NOW TV e DAZN disponibili su tablet, pc e cellulare.