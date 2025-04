Sampdoria, Mancini e Lombardo a seguire il derby Primavera: in campo Borini

Il Derby della Lanterna è sempre il derby. Allo Sciorba è andata in scena la sfida tra Sampdoria e Genoa con diversi protagonisti (dentro e fuori dal campo).

Come trequartista per i blucerchiati Fabio Borini, appena rientrato in gruppo dopo che a gennaio era stato messo fuori lista della Prima squadra.

La sua ultima gara ufficiale risale allo scorso 29 dicembre, proprio contro il Genoa nel derby di Coppa Italia vinto ai rigori dopo che lo stesso Borini aveva segnato la rete dell’1-1.

In attesa di capire se potrà rientrare nella lista della Prima squadra (può prendere il posto di un compagno con infortunio che preveda stop di almeno 60 giorni), torna in campo in una gara ufficiale con la maglia della Sampdoria, anche se Primavera.

Sei le partite ancora da giocare, il Genoa di Jacopo Sbravati nono si gioca un posto nei playoff, la Sampdoria di Alessandro Lupi invece è penultima e cerca punti fondamentali per provare a trovare una salvezza difficile.

Ospiti speciali per Borini: Mancini Jr e Lombardo a seguire il derby

45 minuti per Borini, uscito poi all’intervallo per Forte. Ma oltre all’ex Liverpool e Milan, i protagonisti sono stati anche sugli spalti. Il direttore sportivo della Sampdoria Andrea Mancini e il vice allenatore Lombardo hanno seguito il match allo Sciorba.

Lo stesso Mancini ha subito reintegrato Borini in Prima squadra e assieme allo staff stanno ora valutando se c’è la possibilità di rimetterlo in lista.