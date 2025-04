Il Venezia si mette in Fila per la salvezza: è suo il gol più importante della stagione

L’attaccante della Repubblica Ceca decide lo scontro diretto con il Monza: il Venezia ritorna alla vittoria e sogna la salvezza.

Il Venezia si mette in Fila nel treno della corsa salvezza. Lo fa vincendo lo scontro diretto con il Monza (primo successo del 2025) grazie al tap-in dell’attaccante ceco. Il tutto sotto gli occhi di Joel Pohjanpalo (in tribuna a seguire i suoi ex compagni).

Una rete che arriva da tre uomini protagonisti del calciomercato invernale degli arancioneroverdi. Fali Candé lancia lungo per Ellertsson (ceduto a titolo definitivo al Genoa ma che sta finendo in prestito la stagione in laguna) che la mette dentro per il gol del classe 2002.

Fila che ha avuto un inizio di avventura in Italia per nulla semplice, arrivato per sostituire Pohjanpalo e messo in panchina dopo due gare con Maric al suo posto.

Poi la pausa nazionali di marzo, dove con la Repubblica Ceca U21 ha ritrovato il gol (doppietta contro la Spagna) e la serenità. Il Fila rientrato ora è diverso, con ancora margini di miglioramento ma più convinto.

L’operazione che ha portato Fila al Venezia a gennaio

Due soli gol nella prima parte di stagione con lo Slavia Praga ma importanti qualità tecniche e fisiche che hanno convinto Antonelli e Di Francesco.

Il club lo ha preso a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2029, un investimento importante che conferma la volontà della società di puntare su giovani talenti per il futuro.

Fila segna e il Venezia sogna la salvezza

Contro il Monza è arrivata quella che finora è la rete più importante della stagione della squadra. Per l’importanza della classifica, per il momento dell’anno e soprattutto per la nuova classifica che vede ora gli arancioneroverdi agganciare il treno salvezza.

Il Venezia si mette in Fila alle rivali per evitare la retrocessione, grazie a un gol di Daniel.