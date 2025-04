Le parole dell’allenatore dei Blancos in conferenza stampa

Carlo Ancelotti allenerà ancora il Real Madrid nella prossima stagione? “Questa è una domanda a cui non devo rispondere, il contratto è abbastanza chiaro: mi resta un altro anno. Parleremo del futuro alla fine della stagione, come sempre. Non ho nulla da aggiungere in questo senso. Il club mi aiuta sempre e mi sostiene. Soprattutto nei momenti di difficoltà”.

Così, il diretto interessato ha voluto far chiarezza sulla situazione attuale. Con le spalle al muro, dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Arsenal nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, i Blancos dovranno compiere un’impresa.

Nel frattempo, però, i Blancos sono ancora in piena corsa per il primo posto in Liga: a otto giornate dal termine, il Real Madrid è seconda a quota 63 punti (a -4 dalla capolista Barcellona).

Per Ancelotti, non è ancora il momento di fare bilanci. Per parlare di futuro si dovrà aspettare il termine della stagione. Come ogni anno.