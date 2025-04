L’ex Inter, Lazio e Juventus Hernanes giocherà in Kings League: si unisce ai Punchers dei PirlasV

Non finiscono mai le novità in Kings League Lottomatica.sport Italy. Non solo streamer, youtuber e content creato di ogni tipo, da Blur e Marza a Fedez.

È notizia recente anche l’inserimento delle carte Élite, Leggenda e VIP per rendere il gioco ancora più entusiasmante di prima. I primi a usufruire di questa nuova regola sono stati i Caesar con l’ex Milan Marek Jankulovski, poi lo YouTuber Jok3r che si unirà ai Boomers.

Adesso, invece, ecco un’altra novità in vista della 10ª giornata del primo split (ovvero la penultima della regular season, che anticipa playoff e play in).

Ad aiutare i Punchers nella sfida contro i Gear7 si unirà anche il Profeta Hernanes, che dopo il ritiro dal calcio professionistico adesso si diverte ancora a scendere in campo nel weekend con il Sale, in Prima Categoria piemontese (nonostante in questo momento sia squalificato).