Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (Imago)

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, a pochi attimi dal fischio d’inizio del match di Serie A contro il Cagliari

Dopo le fatiche d’Europa, è tempo per i nerazzurri di tornare concentrati sulla corsa Scudetto.

A pochi attimi dalla sfida di campionato contro il Cagliari, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Prima di tutto, ha dichiarato: “Sto bene, ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che lavora molto bene e che cerca di portare sempre in alto il nome dell’Inter. Veniamo da una partita intensa ma che ci ha dato tanta soddisfazione, ora però il nostro focus è esclusivamente sul Cagliari. Questa partita ci darà delle insidie, giochiamo contro una squadra organizzata e dobbiamo essere bravi a essere determinati”.

E poi, su come è andata la settimana dopo la partita di Champions: “In vista di oggi abbiamo fatto solo un allenamento, ho visto i giocatori recuperare abbastanza bene sia mentalmente che fisicamente. Ho dovuto fare delle scelte, in molti nell’ultimo periodo avevano giocato tanto e oggi partono dalla panchina, quindi ho cercato di cambiare qualcosa. C’è grande fiducia in tutti”.