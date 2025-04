Kevin De Bruyne è tornato a parlare del suo futuro dopo aver annunciato alcune settimane fa il suo addio al Manchester City

Il 4 aprile Kevin De Bruyne tramite un post sui propri social aveva annunciato l’addio al Manchester City dopo ben 10 anni.

Il centrocampista belga nella suo post aveva scritto: “Questi saranno i miei ultimi mesi al Manchester. Da calciatore sappiamo che questi giorni arrivano e il mio è arrivato oggi“.

“Il club, la città e i tifosi mi hanno dato tutto e io non avevo altra scelta che ripagarli dando loro tutto indietro. E indovinate, abbiamo vinto tutto. Questa sarà sempre casa mia, non posso ringraziarvi abbastanza per i 10 anni passati assieme“: aveva concluso il 17 dei citizens.

Nel post partita della gara contro il Crystal Palace De Bruyne è tornato a parlare di quello che sarà il suo futuro.

Manchester City, l’intervista di De Bruyne

De Bruyne ha cominciato l’intervista parlando del suo futuro: “Onestamente non lo so. La decisione di andarmene non è stata presa da molto“.

Il centrocampista belga si è anche soffermato su come prenderà questa decisione: “Devo parlare con la mia famiglia e poi vedrò quale squadra mi vuole. Quindi non lo so. Non ne ho idea“.

I numeri di De Bruyne con il Manchester City

De Bruyne ha giocato con la maglia del Manchester City ben 415 partite in cui ha collezionato 107 gol e 177 assist. Con la maglia dei citizenz ha vinto 6 Coppe di Lega inglese, 6 Premier League, 3 Community Shield, 3 Coppe d’Inghilterra, 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Mondiale per Club.