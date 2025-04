Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano

Scontro diretto per la lotta alla prossima Champions League quello tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano.

I nerazzurri lo scorso weekend hanno perso lo scontro diretto contro la Lazio di Marco Baroni 1-0 per il gol di Isaksen.

I rossoblù, invece, hanno pareggiato in casa contro il Napoli di Antonio Conte recuperando con la rete di Ndoye nel secondo tempo lo svantaggio segnato nel primo tempo da Anguissa.

Entrambe, poi, cercano i tre punti per riprendere la Juventus di Tudor che si è portata al terzo posto con la vittoria contro il Lecce.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vedere Atalanta-Bologna in streaming e TV

La gara tra Atalanta e Bologna, in programma per domenica 13 aprile 12:30, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZ.