Manchester United, Onana non convocato contro il Newcastle

Un turno di riposo per Onana, non convocato dal Manchester United per la prossima gara di Premier League contro il Newcastle.

Un turno di riposo per ricaricare mente e corpo. Il Manchester United, su decisione condivisa tra il tecnico Rúben Amorim e il suo staff, ha lasciato fuori André Onana dalla lista dei convocati per la sfida di Premier League contro il Newcastle, in programma oggi, domenica 13 aprile, alle 17:30.

Una scelta non casuale, che arriva dopo una settimana complicata per l’estremo difensore camerunese. Giovedì sera, nella gara di Europa League contro il Lione terminata 2-2, Onana è stato protagonista in negativo, commettendo alcuni errori che hanno inciso sul risultato finale. Da lì, la riflessione: fermarsi per ritrovarsi.

Amorim ha spiegato che la decisione è maturata in pieno accordo con il giocatore, consapevole del momento delicato che sta attraversando, non solo sul campo ma anche dal punto di vista personale.

Fino a oggi, Onana aveva giocato ogni singolo minuto delle 69 partite di Premier League disputate dal suo arrivo a Manchester. Un record che testimonia l’affidabilità e la centralità del portiere nel progetto tecnico, ma anche il peso che può avere un calo di rendimento.