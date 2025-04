Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Tudor e Giampaolo per Juventus-Lecce, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A

Il sabato di Serie A prosegue con Juventus-Lecce.

I bianconeri guidati da Tudor sono reduci dal pareggio in rimonta contro la Roma, mentre i salentini vengono dall’1-1 con il Venezia e sono a caccia di punti preziosi per archiviare il prima possibile il discorso salvezza.

La Juventus, invece, cercherà di restare agganciata alle prime 4 del campionato, cercando di non allontanarsi dalla corsa Champions.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

Come arrivano le due squadre

I bianconeri del neo arrivato Tudor si trovano al quinto posto in classifica, e sono reduci come detto dal pareggio per 1-1 contro la Roma. Il quarto posto occupato momentaneamente dal Bologna a quota 57 dista appena un punto: imperativo per Vlahovic e compagni continuare a crederci.

Discorso ampiamente diverso per il Lecce, ingaggiato nella lotta per non retrocedere. Attualmente al 17° posto con 26 punti, i giallorossi hanno la possibilità di allungare ulteriormente sul gruppo delle ultime 3, tenendo il più possibile lontano lo spettro di un’eventuale Serie B.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alberto, Cambiaso, Savona, Rouhi, Douglas Luiz, Conceicao, Kolo Muani, Weah.

LECCE: in attesa

A disposizione: in attesa