La conferenza post Venezia-Monza dell’allenatore dei biancorossi Alessandro Nesta: le sue dichiarazioni

Il sabato di Serie A si è aperto con Venezia-Monza, con gli arancioneroverdi che si sono imposti sugli ospiti con il risultato di 1-0.

È bastata infatti la rete messa a segno da Fila, al suo primo gol nel campionato italiano, per regalare i 3 punti al Venezia. Un gol, che per Di Francesco e i suoi, potrebbe sapere quasi di salvezza.

Discorso totalmente opposto per Nesta e la sua squadra, condannata alla terza sconfitta consecutiva e con un piede sempre più nella fossa della Serie B.

Lo stesso Nesta si è mostrato poi particolarmente duro nella conferenza post gara, in cui ha ripercorso i 90 minuti dei suoi.

Monza, le parole di Nesta dopo il Venezia

L’allenatore del Monza, commentando la gara dei suoi, ha iniziato: “Nel primo tempo le fasi difensive sono state migliori per tutte e due le squadre. Quando hai palla in questo momento per la classifica fai più fatica a fare meglio la fase offensiva. Oggi sono arrabbiato con la squadra, con tutto il rispetto il Venezia è alla nostra portata e oggi dovevamo fare punti. Quanta gente può rimanere qua? Tanti sono a scadenza, mi chiedo quanti vogliono che il Monza li tenga?”

Ha poi continuato e infine concluso: “Ce n’è sempre una. La perdiamo in un modo, o in un altro, per me è un problema più profondo. Diciamo sempre le stesse cose, abbiamo tante partite e dobbiamo finire bene vincendone qualcuna. Non si possono dare solo carezze, oggi lo faccio anche pubblicamente, perché ho sempre difeso e oggi pretendo. Ma non pretendo che uno faccia gol all’incrocio, ma che diano tutto. Ora non va più bene”.