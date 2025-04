Prime pagine: “Inter di forza”; “Tudor intanto vince”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 13 aprile 2025

Sabato di Serie A, con Inter e Juventus che vincono le rispettive gare mandando un chiaro messaggio alle rivali (il Napoli per lo scudetto e le altre per la corsa Champions) ma non solo.

C’è attesa per la super sfida che attende Lorenzo Musetti, che se la dovrà vedere con Carlos Alcaraz dopo aver battuto in rimonta Di Minaur.

Il calcio però non si ferma con Atalanta-Bologna e soprattutto il derby di Roma.

Di seguito, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 13 aprile 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter a San Siro contro il Cagliari grazie alle reti di Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck. Spazio anche al successo della Juventus che sale al terzo posto in classifica.

Tuttosport apre con la vittoria della Juventus di Tudor in casa contro il Lecce. Nel taglio alto la finale di Musetti contro il talento spagnolo Carlos Alcaraz.

Il Corriere dello Sport apre con la coppia d’attacco decisiva in casa Inter Lautaro-Arnautovic (Lautarovic) che regala tre punti all’Inter ora a +6 dal Napoli che deve giocare contro l’Empoli lunedì.