Le parole dell’allenatore del club bianconero al termine della partita contro il Lecce

Termina 2-1 la partita tra Juventus e Lecce valida per la 32esima giornata di Serie A.

La serata per i bianconeri si apre con il gol dopo pochi secondi Koopmeiners: qualche minuto più tardi Yildiz confeziona la rete del raddoppio al termine di una grande azione di squadra.

Nel secondo tempo il Lecce accorcia le distanze con la rete di Baschirotto, ma il risultato finale dice 2-1 per i padroni di casa.

Queste le parole di Igor Tudor – a Sky Sport – al termine della gara.

Juventus, Tudor: “Non mi piace fare paragoni a nessuno

L’allenatore bianconero ha esordito così: “Si poteva chiudere prima, abbiamo concluso male gli ultimi 10′: c’è stato un po’ di nervosismo. Quelli che entrano devono dare qualcosa di più: nel complesso abbiamo fatto una gara di buon livello. Koopmeiners? Gli serviva un gol. Vlahovic ha fatto una gara di sacrificio”.

Tudor ha poi proseguito: “Quando sono arrivato, la situazione dal punto di vista psicologico non era ottimale. Il calcio che piace a me deve avere ritmo: ci vuole una preparazione fisica particolare per il tipo di gioco che richiedo. Non mi piace fare paragoni con nessuno: il secondo gol è stato bellissimo per connessione e qualità”.

Juventus, le parole di Tudor nel postpartita

Sui cambi: “Weah preferisce sempre giocare a sinistra, Cambiaso si sente a suo agio anche a destra. Allora ho deciso di rispettare le loro preferenze”.

Tudor ha poi concluso: “Io sto bene, sono felice, alleno la Juventus e mi preparo per allenare la squadra domani mattina“.