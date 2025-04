Lazio, la probabile formazione contro la Roma

Le possibili scelte di Marco Baroni per il derby tra la sua Lazio e la Roma di Claudio Ranieri, in programma domenica 13 aprile alle 20:45

Dopo la sconfitta per 2-0 in Norvegia contro il Bodo Glimt la Lazio in campionato sarà impegnata nel derby contro la Roma.

Sfida della capitale in cui sono in palio tre punti molto pesanti per quanto riguarda la corsa alla Champions League della prossima stagione.

Prima della sconfitta in Europa League gli uomini di Baroni erano riusciti a battere l’Atalanta fuori casa la scorsa giornata. I giallorossi, invece, si sono fermati 1-1 contro la Juventus di Tudor.

Per il derby Marco Baroni dovrà fare a meno di Tavares, uscito nei primi minuti a Bergamo per un problema muscolare.

La probabile formazione della Lazio contro la Roma

Per il derby la Lazio di Baroni dovrebbe essere schierata con il collaudato 4-2-3-1. In porta, a difendere i pali biancocelesti, ci dovrebbe essere Mandas. La linea a 4 di difesa sarà camposta da Marusic a destra, Hysaj a sinistra e in mezzo alla difesa spazio alla coppia Gigot-Romagnoli. Il francese, infatti, è avanti nel ballottaggio con Gila. A centrocampo, invece, il duo sarà Guendouzi-Rovella. Dietro al centravanti, che dovrebbe essere Castellanos che ritorna da titolare, sulla destra agirà Isaksen, sulla sinistra Zaccagni e in mezzo Dele-Bashiru, in vantaggio nel ballottaggio con Dia.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere Lazio-Roma in streaming e TV

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 all’Olimpico, sarà visibile in esclusiva tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su tablet, pc e cellulare.