L’allenatore del club inglese salterà la partita casalinga contro il Manchester United

“Eddie Howe salterà la partita di domani, domenica 13 aprile alle ore 17.30, contro il Manchester United per indisposizione”. Così, il Newcastle ha annunciato che il suo allenatore salterà la gara casalinga contro i Red Devils.

Il motivo? Dopo essersi sentito male per diversi giorni, Howe è stato ricoverato in ospedale venerdì 11 aprile.

“Ulteriori aggiornamenti seguiranno a tempo debito” ha specificato il Newcastle.

Attualmente a quota 53 punti e settimo in classifica, il club del North East – in caso di vittoria – aggancerebbe il quarto posto in classifica, superando così il Manchester City (a quota 55 e con due gare in più rispetto ai Magpies).