Marino, buona la prima: la Salernitana batte il Sudtirol e torna in corsa salvezza

Buona la prima per Pasquale Marino: vittoria per 2-1 contro il Sudtirol di Fabrizio Castori, con i granata che tornano in corsa salvezza

Cambio in panchina, cambio d’inerzia. Dopo settimane di ombre e incertezze, la Salernitana ritrova vittoria (che mancava ormai dall’8 marzo), fiducia e – forse – anche un po’ sé stessa.

All’Arechi arriva un successo pesantissimo contro il Sudtirol: 2-1 firmato Ghiglione-Ferrari che vale non solo tre punti, ma anche l’aggancio alla corsa salvezza.

Con questo risultato, i granata salgono a quota 33, a una sola vittoria di distanza dall’obiettivo, e lasciano la penultima posizione alla Reggiana, battuta in casa dal Pisa per 0-2.

Un’iniezione di ossigeno puro, in una stagione fin qui a tratti asfissiante, segnata dall’esonero di ben 3 allenatori differenti.

Marino, effetto immediato. E c’è un conto in sospeso con Castori

Pasquale Marino si prende la scena al debutto, ribaltando l’inerzia negativa e firmando la sua personale rivincita. Sulla panchina del Frosinone nel 2017, infatti, l’allenatore siciliano fu eliminato in semifinale di playoff da un Carpi guidato proprio da Castori, in una serata maledetta chiusa con una sconfitta contro i biancorossi in nove uomini.

Stavolta, il copione si capovolge: è la sua Salernitana a sorridere contro il Sudtirol dell’ex tecnico granata. Non solo un successo simbolico, ma anche un messaggio forte: questa squadra è viva. Ora servono conferme, ma intanto l’Arechi può tornare a crederci.