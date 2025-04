Lecce, Sticchi Damiani: “Ancora in corsa per la salvezza? Per noi è un privilegio”

Le parole del presidente del club giallorosso pochi minuti prima della sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus

Pochi minuti prima della partita contro la Juventus, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato così a Dazn: “La storia di Serie A del Lecce è fatta di stagioni in cui si era retrocessi già nel girone d’andata. Essere alla trentaduesima giornata di campionato in piena corsa per noi è un privilegio. Vogliamo aggiungere un altro tassello, fare la terza salvezza di fila, cosa che nella storia non è mai accaduta. Quando si prova a fare la grande impresa bisogna godersela”.

Il presidente ha poi proseguito analizzando la gara che sarà contro i bianconeri: “Ogni sfida di questo campionato per noi è un’impresa e l’affrontiamo sempre al massimo. La Juventus sta bene, giocare qui è difficile, ma ogni partita può essere quella giusta per fare i punti mancanti per la salvezza”.

Sticchi Damiani ha poi concluso: “Noi stiamo sempre accanto alla squadra, trascorriamo tanto tempo con allenatore e giocatori, è una peculiarità del calcio di provincia e in particolar modo di Lecce. Da noi questo presupposto non può mai mancare. Oggi i giocatori vedono che c’è la proprietà vicina anche in una trasferta così complicata e in un momento difficile, credo che questa cosa la apprezzino”.

Calcio d’inizio all’Allianz Stadium alle ore 20.45