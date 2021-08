Ferrero: "Petagna vuole la Sampdoria, ora tocca al Napoli"

"Il giocatore vuole venire da noi, la trattativa non si è bloccata". Intervenuto in diretta a 'Calciomercato: L'Originale', il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della situazione relativa ad Andrea Petagna.

I discorsi tra le due società sono fermi a causa di alcuni tentennamenti da parte degli azzurri per l'attaccante, decisivo con il gol del 2-1 firmato contro il Genoa. E il club blucerchiato resta in attesa di una risposta per riportare il 26enne al Ferraris, dove ha giocato nella stagione 2013/14.

Ferrero: "Abbiamo mandato i contratti, ora tocca a De Laurentiis"

"Aurelio (De Laurentiis, ndr) è un grande presidente e un grande amico, saprà farà il bene di Petagna", ha commentato Massimo Ferrero. "Io non ho litigato con nessuno. I miei dirigenti - prosegue - hanno mandate le carte, ma i documenti non ci sono stati rimandati firmati. Ci teniamo ad averlo e Aurelio, che ha la proprietà del cartellino, deve prendere una decisione. Noi abbiamo l’accordo con il giocatore e l'agente Riso, lui anche vuole venire da noi. Ora stiamo aspettando Aurelio: se vuole darcelo domattina lo prendiamo, altrimenti può tenerlo”.

Sampdoria, tentativo per Seferovic

Intanto la Sampdoria sta valutando come alternativa anche Haris Seferovic. Il classe '92 del Benfica (26 gol in 48 presenze lo scorso anno) è stato protagonista quest'estate agli Europei con un gol alla Turchia, ma soprattutto la doppietta contro la Francia poi eliminata ai rigori negli ottavi di finale. Nella sua carriera è passato già dall'Italia per Fiorentina, Lecce e Novara (LA STORIA).