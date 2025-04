Le formazioni ufficiali della gara tra la Lazio di Baroni e la Roma di Ranieri, in programma domenica 13 aprile alle 20:45

I derby, si sa, non sono mai partite come le altre. In campo, sugli spalti, per la città, i tifosi e i giocatori combattono per qualcosa che va oltre i semplici tre punti. Vale anche – a maggior ragione – per Lazio e Roma, che si affrontano nella 32ª giornata di Serie A.

I biancazzurri di Baroni nell’ultima giornata di campionato hanno vinto 1-0 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Durante la settimana, però, anche la brutta sconfitta per 2-0 contro il Bodø/Glimt nell’andata valida per i quarti di finale di Europa League.

I giallorossi, invece, sono reduci dal pareggio per 1-1 in casa contro la Juventus di Tudor, un risultato ottenuto in rimonta con la risposta di Shomurodov in seguito al vantaggio di Locatelli.

Un derby tutto da vivere, quello che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle 20:45. Di seguito le formazioni ufficiali.

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1):Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere la partita

La partita tra Lazio e Roma, in programma domenica 13 aprile a partire dalle 20.45 all’Olimpico, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il match sarà disponibile anche su DAZN 1, al canale 214 di Sky, disponibile per chi ha aggiunto al proprio abbonamento Sky l’opzione canali DAZN.