La formazione biancazzurra torna in Serie B con due giornate d’anticipo.

Determinazione, continuità e costanza: la Virtus Entella torna in Serie B. La formazione di Fabio Gallo è aritmeticamente campione del girone B di Serie C e ritrova la cadetteria dopo sette stagioni di assenza.

Decisiva la sconfitta della Ternana con il Milan Futuro, che ha reso di fatto la partita della Virtus Entella contro l’Arezzo una grande festa. I liguri hanno vinto non essendo i favoriti all’inizio del campionato. Anzi. Nella prima parte di stagione sono sempre rimasti a guardare alle spalle di Pescara e Ternana.

Poi il crollo in classifica dei biancazzurri e i passi falsi di troppo degli umbri hanno permesso alla squadra di Gallo di prendersi con forza la testa della classifica per non lasciarla più, ritrovando quella Serie B che dalle parti di Chiavari mancava da un bel po’ di tempo.

Un percorso netto, iniziato un anno e mezzo fa con l’arrivo di Fabio Gallo. Un lavoro “nell’ombra” per l’ex Foggia che ha portato alla fine alla promozione in Serie B. E adesso festeggiare è lecito, perchè la Virtus Entella ha dimostrato sul campo di essere la squadra più forte di tutte.

Fabio Gallo, “condottiero” della Virtus

Grinta, passione e determinazione. Ordine tattico e tanto sudore. Questi gli ingredienti del successo di Fabio Gallo. Allenatore con tanta esperienza in Serie C, un anno e mezzo fa era stato chiamato per sostituire Gennaro Volpe sulla panchina dei liguri per portarli alla salvezza.

Quest’anno, poi, lo step successivo. Un campionato vinto con forza e determinazione, grazie alla forza del gruppo e della voglia di fare. Nella Virtus Entella non è il singolo a brillare, ma il collettivo, fatto di ragazzi pronti a lottare per la maglia senza mai togliere il piede.

La stagione della Virtus

Dicevamo: continuità. Già, perchè l’ultima (e unica) sconfitta della Virtus in campionato è arrivata alla sesta giornata contro il Pescara. Poi l’imbattibilità che, grazie anche ai passi falsi delle avversarie, ha portato alla vittoria del girone B.

Dal girone B a quella Serie B sudata, voluta e amata. Dopo esserci andata vicino negli scorsi anni, la squadra di Chiavari, adesso, c’è riuscita veramente. Succede solo a chi ci crede. E la Virtus, ci ha creduto tantissimo.