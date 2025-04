Lazio, Baroni: “Ci voleva un pizzico di fortuna in più. Bodo? Sarà tutta un’altra partita”

Le parole dell’allenatore della Lazio Marco Baroni al termine del derby contro la Roma di Claudio Ranieri.

Il derby di Roma termina 1-1.

Ha aperto il match Romagnoli e ha pareggiato Soule.

La Lazio sale a quota 56 punti in classifica, posizionandosi al sesto posto dietro al Bologna.

Di seguito le parole di Marco Baroni al termine del match.

Lazio, le parole di Marco Baroni

L’allenatore della Lazio ha aperto dicendo: “La Roma ha messo pressione ma non aveva creato molto fino a quel momento. Ci voleva un pizzico di fortuna che non abbiamo avuto, la squadra ha dato tutto trovando energie anche dal pubblico. Rammarico? Stavamo tenendo bene il campo, siamo sempre rimasti compatti. Bodo? Ai nostri tifosi non devo chiedere niente, alla squadra ho detto di crederci e sarà importante l’aiuto dei nostri tifosi meravigliosi”.

Baroni ha concluso: “Abbiamo trovato una squadra che ha fatto una prestazione fisica spaventosa. Da noi sarà tutto diverso, dobbiamo giocarcela e non sbagliare niente ma nel nostro stadio ci crediamo che possiamo ribaltarla”