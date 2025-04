Durante la partita tra Newcastle e Manchester United Zirkzee è uscito per infortunio: nel post partita Amorim ha parlato delle sue condizioni

L’esperienza di Joshua Zirkzee al Manchester United fin qui è stata lontana dalle aspettative. L’attaccante ex Bologna ha faticato a trovare continuità dopo una stagione da protagonista con la maglia rossoblù.

Nelle ultime gare, però, Zirkzee ha trovato fiducia con Amorim: nella gara dei quarti d’andata di Europa League contro il Lione è entrato a 20 minuti dalla fine, segnando il gol del 2-2 finale.

Il match di Premier League contro il Newcastle, però, è durato appena 55 minuti per Zirkzee. L’attaccante è stato costretto al cambio per un brutto infortunio, che lo terrà fuori proprio nella gara di ritorno con il Lione.

L’ex Bologna è uscito tenendosi la gamba e zoppicando: l’infortunio al bicipite femorale preoccupa anche l’allenatore dei Red Devils Ruben Amorim, che ha parlato proprio delle sue condizioni nel post partita.

Amorim: “Zirkzee rimarrà fuori per alcune gare”

L’allenatore ha parlato così di Zirkzee dopo la sconfitta con il Newcastle: “Penso che Zirkzee rimarrà fuori per alcune gare, perciò ci concentriamo sulla prossima“.

Un duro colpo per il Manchester United, che oltre al periodo di difficoltà in campionato dovrà giocare un match decisivo in Europa League senza l’attaccante ex Bayern e Bologna.