Milan, in settimana nuovo incontro con Tare: la situazione

Il Milan guarda al futuro e in particolare al ruolo di direttore sportivo: la situazione in casa rossonera.

Il Milan si proietta alla prossima stagione nella quale avrà il dovere di crescere e migliorare un’annata al di sotto delle aspettative.

Nonostante una Supercoppa in bacheca, conquistata in rimonta contro l’Inter, e una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare i mesi recenti in casa Milan sono stati deludenti e la società sta già pensando alla prossima stagione.

La programmazione è già iniziata, con un occhio di riguardo in particolare al ruolo di direttore sportivo. Dopo la fumata nera con Fabio Paratici (LEGGI QUI LA NEWS) ora il Milan sta virando altrove.

L’indiziato numero uno è Igli Tare. Con l’ex Lazio, infatti, il Milan ha in programma in settimana un nuovo contatto. Il giorno è ancora da decidere ma la volontà del club rossonero è questa.