Atalanta, Gasperini post Bologna: “Un risultato che vale doppio per la classifica”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la gara contro il Bologna di Vincenzo Italiano

La qualificazione in Champions League: è questo l’obiettivo che si contendevano Atalanta e Bologna nella gara delle 12:30.

Gli uomini di Gasperini arrivavano alla gara dopo la sconfitta contro la Lazio di Marco Baroni.

Quelli di Italiano, invece, lo scorso weekend hanno pareggiato 1-1 contro il Napoli di Antonio Conte.

Alla fine la gara è terminata x-x. Nel post partita l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato la prova della sua squadra contro il Bologna.

Atalanta, l’intervista post partita di Gasperini

Gasperini ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Ne usciamo molto contenti, sono partite che valgono doppio anche per la classifica. Siamo soddisfatti anche per il risultato dopo partite in cui abbiamo raccolto meno di quello che dovevamo e potevamo“.

L’allenatore dell’Atalanta ha poi continuato: “Fare gol dopo un minuto aiuta a impostare una partita diversa, anche il secondo gol è molto bello. Se penso alla partita con l’Inter o a quella con la Lazio, io non le considero negative. Il risultato determina i giudizi, è così. Oggi abbiamo messo qualcosa in più, eravamo più concreti“.

“Dobbiamo sempre lottare”: le parole di Gasperini

L’ex Genoa ha continuato: “L’Atalanta deve sempre lottare così. Abbiamo potuto compattarci meglio, in ripartenza abbiamo avuto buone opportunità e potevamo essere più precisi. Una volta in vantaggio abbiamo giocato come spesso facciamo. Recentemente invece c’era sempre l’obbligo di rimontare“.

Gasperini ha concluso l’intervista parlando delle sostituzioni, con l’attaccante numero 32 uscito un op’ tra le lamentele poi trasformate subito in risate e abbracci: “Retegui? Ha giocato tutte le partite, con le 5 sostituzioni è normale ruotare negli attaccanti. La sua è stata la sua prestazione migliore in assoluto. Questa prestazione alza il livello della squadra e il suo livello. Kolasinac? Piccola distorsione al ginocchio, dovremo valutare l’entità ma lui è un Highlander“.