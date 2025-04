Real Madrid, rosso diretto per Mbappé: ecco cosa è successo

Rosso diretto per Kylian Mbappé al 38′ del primo tempo: brutta uscita a centrocampo su Blanco.

Cambia tutto in pochi minuti tra Alaves e Real Madrid. Gli ospiti rimangono in 10 in campo al 38′ del primo tempo.

Kylian Mbappé espulso per una brutta entrata su Blanco a metà campo. I tacchetti dello scarpino destro del francese hanno colpito lo stinco dell’avversario.

Inizialmente il direttore di gara aveva estratto solo il cartellino giallo. Successivamente è andato a rivedere quanto accaduto al VAR e ha estratto il cartellino rosso diretto.

Mbappé è poi uscito dal campo senza dire nulla ammettendo le sue azioni. Adesso bisognerà capire quante giornate salterà il francese visto il fitto calendario dei Blancos.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO