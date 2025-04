La probabile formazione schierata da Claudio Ranieri per il derby della Capitale tra la sua Roma e la Lazio di Marco Baroni.

La domenica della 32esima giornata di Serie A si chiuderà con il derby della Capitale tra la Lazio di Baroni e la Roma di Ranieri (Clicca qui per le sue dichiarazioni).

I biancocelesti si presentano al match dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Europa League con il Bodo Glimt.

I giallorossi arrivano invece dopo il pareggio rimediato contro la Juventus in campionato Decisive le sostituzioni in campo: a pochi minuti dall’ingresso, Eldor Shomurodov ha siglato l’1-1.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Ranieri per il derby con la Lazio.

Roma, la probabile formazione contro la Lazio

Claudio Ranieri si affida al 3-4-2-1 per il derby contro la Lazio di Baroni. In porta confermato Svilar. Difesa a tre con Mancini centrale e Celik e Ndicka esterni. A centrocampo a supporto dei centrali Koné e Paredes ci saranno a destra Saelemaekers, rientrato dalla squalifica, e a sinistra Angelino. A supporto di Dovbyk in attacco ci saranno Soulé ed El Shaarawy.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Lazio-Roma, dove vedere in tv e streaming

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 all’Olimpico, sarà visibile in esclusiva tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su tablet, pc e cellulare.