armand-lauriente-sassuolo-imago

Il francese autentico fattore della promozione dei neroverdi, tornati in Serie A dopo un solo anno in B

“Ingiocabile“. Questo uno dei termini più diffusi dalle parti del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia quando – in occasione di una qualunque partita del Sassuolo – a toccare la palla è Armand Laurienté.

Ancora a Sassuolo nonostante la retrocessione dalla A alla B dello scorso anno, un gol dopo l’altro – o meglio, una giocata dopo l’altra – il talento francese ha letteralmente trascinato i neroverdi ad una promozione mai stata realmente in discussione.

Tra gli intoccabili nel 4-2-3-1 di Fabio Grosso, Armand Laurienté in questa stagione si è ritagliato una “mattonella” tutta sua in campo e in generale in questa Serie B, campionato in cui – per tecnica, qualità e numeri messi in mostra – sicuramente è tra i calciatori più importanti mai visti negli ultimi anni in seconda serie.

Nel tridente alle spalle di Mulattieri (o Moro all’occorrenza), con Berardi sulla corsia opposta e la fantasia di Kristian Thorstvedt o Cristian Volpato sulla trequarti, l’esterno francese ha composto uno dei reparti più determinanti di questo campionato, diventando – insieme a Domenico Berardi – il “gioiello” della squadra di Fabio Grosso, capace di trattenerlo in estate nonostante la retrocessione.

Sassuolo, Armand Laurienté trascinatore nella stagione da record

L’uomo più decisivo del Sassuolo. Questa, può tranquillamente essere la sintesi della stagione di Armand Laurienté in Serie B con la maglia dei neroverdi.

Autentico trascinatore del Sassuolo di Fabio Grosso, in questa stagione il francese ha collezionato ben 15 gol fino a questo momento, con i 20 messi nel mirino e neanche troppo lontani dall’essere raggiunti. Un ritmo impressionante quello dell’esterno ex Rennes e Lorient in Serie B che, con tecnica e una fantasia fuori dal comune per la categoria, ha letteralmente dominato su ogni campo durante la stagione.

Decisivo anche con gli assist

Non solo gol e giocate da Serie A ma anche assist, tanti assist per Armand Laurienté. In totale, fino a questo momento sono state 6 le iniziative vincenti per il francese che, partendo dalla sua fascia di competenza, spesso si accentra per tentare il tiro o creare comunque pericoli per gli avversari.

Insomma, in questa promozione del Sassuolo – aritmetica dopo la vittoria nel derby di Modena (1-3 al “Braglia”, in gol proprio Laurienté tra gli altri) e il conseguente stop dello Spezia a Mantova – c’è una grande, enorme firma: quella di Armand Laurienté, il classe ’98 che adesso vuole tornare protagonista anche in Serie A.