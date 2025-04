Le formazioni ufficiali della gara tra il Como di Fabregas e il Torino di Vanoli, in programma domenica 13 aprile alle 18:00

Poco in ballo nella sfida delle 18:00 di oggi, domenica 13 aprile 2025, che vedrà affrontarsi il Como e il Torino. Distanza abbastanza rassicurante dalla zona retrocessione da una parte, dall’altra troppe lunghezze a dividere dalle posizioni per l’Europa.

I biancoblù nell’ultima giornata hanno vinto 3-1 allo U-Power Stadium contro il Monza, trovando la rete con Icone, Diao e Voivoda.

I granata, invece, sono reduci dal pareggio per 1-1 in casa contro l’Hellas Verona in rimonta, con Elmas che ha risposto al vantaggio di Sarr.

Un match tutto da vivere, quello che andrà in scena allo stadio Sinigaglia a partire dalle 18:00. Di seguito le formazioni ufficiali.

Como-Torino, le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Ikoné, Douvikas, Diao Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: in attesa

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Elmas; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: in attesa

Dove vedere la partita in streaming e TV

La gara tra il Como e il Torino, in programma domenica 13 aprile alle 15:00 e valida per la 32ª giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 13 aprile alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, oltr