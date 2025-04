La Sambenedettese torna in Serie C: è promozione con tre giornate di anticipo

La Sambenedettese del presidente Vittorio Massi torna in Serie C dopo la 31ª giornata

Il girone F di Serie D ha dato il suo verdetto: la Sambenedettese è ufficialmente promossa in Lega Pro. Un cammino incontrastato per i rossoblù del presidente Vittorio Massi, che fin dalla prima giornata hanno si sono imposti nelle prime posizioni con un obiettivo ben chiaro.

Era il 2009 quando la società rossoblù affondava tra le acque burrascose del fallimento. Tanti, troppi problemi su cui oggi viene messa la parola fine.

Con 69 punti ottenuti dopo 31 giornate e in particolare dopo la vittoria per 2-1 sul Teramo secondo in classifica, il 13 aprile 2025 la Sambenedettese torna tra i professionisti.

Sugli scudi bomber Eusepi, autore di 15 reti, e Sabah Kerjota, che ha trovato la via del gol 10 volte. Ma non solo. 20 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte non sono merito di solo due uomini e dei loro gol. 58 gol fatti e 18 subiti, una media spettatori a tratti ridicola per i campionati professionistici, fino ai 10k toccati contro il Chieti.

