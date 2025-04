Le dichiarazioni del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati e di Cesare Casadei

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni nel pre partita della sfida con il Como allo stadio Sinigaglia, in programma domenica 13 aprile alle 18:00.

Il ds si è espresso su diversi argomenti, a partire dalla sfida imminente fino a concentrarsi su determinati singoli, come Samuele Ricci, recentemente inserito nella lista dei 12 calciatori indagati nel caso scommesse.

Queste le dichiarazioni di Vagnati a DAZN a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Como. “Sicuramente stiamo attraversando un buon momento, siamo soddisfatti. Bisogna cercare di fare più punti possibili da qui alla fine“, ha esordito.

Poi, su Ricci e Sanabria: “Tony non è un giocatore che deve dimostrare, ha fatto bene anche in nazionale e abbiamo sempre creduto in lui. Siamo convinti che ci possa dare una grande mano come gli altri ragazzi. Se siamo sereni per Ricci? Assolutamente, Samuele era qua con la squadra: è un ragazzo a posto, non c’è nessun problema“.

Torino, Casadei: “Ricci importante ma la rosa è ampia”

Non solo il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati. Anche il calciatore granata Cesare Casadei, arrivato all’ombra della Mole dal Chelsea durante la sessione invernale di calciomercato, è intervenuto a DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio.

“Sappiamo che Ricci è un giocatore importante ma la rosa è ampia – ha dichiarato il centrocampista italiano -, chiunque va in campo ha la massima fiducia. Oggi sarà una partita difficile, andremo in campo con la stessa mentalità“.