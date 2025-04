Le dichiarazioni del ds della Roma Florent Ghisolfi prima del derby in campionato contro la Lazio di Baroni.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby della Capitale tra la Lazio di Marco Baroni e la Roma di Claudio Ranieri.

Da una parte i biancocelesti si presentano dopo la sconfitta in Europa League con il Bodo Glimt.

Dall’altra la Roma arriva dal pareggio in Serie A contro la Juventus di Igor Tudor.

Nel pre pratita il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Roma, le parole di Ghisolfi

Il ds giallorosso ha aperto dichiarando: “Claudio sta facendo un ottimo lavoro, sarà un consigliere vicino a me. Vogliamo costruire un team da 6 con consapevolezza. Profilo allenatore? Cerchiamo uno che ha passione per il nostro progetto, che avrà questa vibrazione per la Roma e siamo allineati con Claudio e la proprietà. Stiamo valutando i profili”

Infine conclude: “Vogliamo tenere Saelemaekers perché lui è contento di stare a Roma e noi siamo felici con lui”