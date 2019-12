Fantacalcio: gli stakanovisti della Serie A

MILENKOVIC – Il centrale difensivo della Fiorentina ha pagato nell’ultimo periodo, l’appannamento generale della squadra. Dopo un avvio sfavillante, i viola sono calati in rendimento e risultati, costringendo la società a cambiare allenatore. Montella è andato via, al suo posto è arrivato Iachini, da cui ci si aspetta il cambio di rotta. La sosta lo aiuterà ad avere qualche giorno in più a disposizione per conoscere il gruppo. In attesa di capire, se ci saranno cambi negli uomini in campo, restano le statistiche. Se i numeri valgono qualcosa, Milenkovic non ha saltato un minuto e segnato tre gol.