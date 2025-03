Cole Palmer, Chelsea (Imago)

Cole Palmer resta nel club di appartenenza costretto a rinunciare la convocazione dell’Inghilterra per ragioni fisiche

La nazionale inglese ha comunicato che il calciatore del Chelsea non risponderà alla chiamata del commissario tecnico Tuchel.

Le cause sono legate a un infortunio patito negli allenamenti che hanno preceduto l’ultima giornata di Premier League contro l’Arsenal.

Il classe 2002 ha bisogno di ulteriori accertamenti in merito al suo stato fisico e per questo non prenderà parte al ritiro inglese.

Salta, pertanto, gli impegni di qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Albania (venerdì 21) e Lettonia (lunedì 24).

Infortunio per Cole Palmer: salta gli impegni dell’Inghilterra

Dunque Cole Palmer resta al Chelsea durante la sosta nazionali di marzo. Ha saltato la sfida persa domenica dai ragazzi di Enzo Maresca per 1-0 (gol di Merino) all’Emirates Stadium e rinuncia ai due incontri della nazionale inglese.

Al rientro dalla sosta, i Blues torneranno in campo in casa, a Stamford Bridge, dove ospiteranno il Tottenham giovedì 3 aprile alle ore 21:00 in un match valido per il 30° turno del campionato inglese.

Cole Palmer, Chelsea (Imago)

I primi convocati di Tuchel: presente un “italiano”

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton), James Trafford (Burnley).

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Jarell Quansah (Liverpool), Kyle Walker (AC Milan, in prestito dal Manchester City).

Centrocampisti: Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Henderson (Ajax), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Aston Villa, loan from Manchester United), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).