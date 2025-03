L’esterno destro dell’Atalanta si aggregherà all’Italia di Luciano Spalletti a partire da mercoledì 19 marzo

Da domani, mercoledì 19 marzo, Raoul Bellanova si aggregherà al gruppo degli Azzurri, in ritiro ad Appiano Gentile in vista della sfida con la Germania, valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League.

Con l’esterno destro dell’Atalanta, diventano 26 i convocati del CT Luciano Spalletti per il doppio impegno dei prossimi giorni.

Viste le condizioni non ottimali dei suoi esterni, Spalletti ha deciso di chiamare un giocatore in più per le due gare contro la Germania.

Si tratta di Raoul Bellanova, che vanta 4 presenze con la nazionale azzurra.

