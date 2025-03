Il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche e i provvedimenti dopo la 29esima giornata di Serie A.

Sono dieci i calciatori che dovranno scontare un turno di stop. Di questi, tre hanno ricevuto un’espulsione: Alli, Bastoni, Éderson; altri sette erano diffidati e sono stati ammoniti: Hernani, Castro, Martin, Musah, Nicolussi Caviglia, Paz, Vecino.

Tra le decisioni sanzionatorie, spicca l’ammenda alla Fiorentina in seguito alla coreografia esposta dai tifosi viola durante il match casalingo con la Juventus.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Un turno di stop per Gasperini e Fabregas

Per quanto riguarda gli allenatori, un turno di squalifica per Cesc Fabregas e per Gian Piero Gasperini.

Il mister dell’Atalanta ha ricevuto, inoltre, un’ammenda di 15mila euro “per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto una critica gravemente irrispettosa all’Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo”.