Kings League, il racconto della 6ª giornata: gli Stallions vincono, Ciccio Caputo a secco

L’esultanza di Fedez, presidente dei Boomers (Crediti: Ufficio Stampa Kings League)

Sempre grande spettacolo in Kings League Lottomatica.sport: il racconto della sesta giornata, andata in scena lunedì 17 marzo

La Kings League Lottomatica.sport continua a dare spettacolo, e quando si è arrivati ormai alla 6ª giornata le gerarchie del campionato si stanno pian piano stabilizzando ma non mancano mai i colpi di scena.

Altri 8 gol subiti dai Caesar di Er Faina ed En3rix, clean sheet straordinario dei Black Lotus, vittoria degli Stallions nel derby contro gli AlpaK e sconfitta per i TRM di Ciccio Caputo.

Ma non solo, gli Zeta convincono ancora grazie a un Perrotti micidiale (QUI LA SUA INTERVISTA), i Boomers si impongono sui Punchers e molto, molto altro.

Ecco tutto quello che è accaduto nella sesta giornata del torneo di calcio a 7 più famoso d’Europa, nell’edizione italiana.

Kings League, la 6ª giornata

CIRCUS FC – FC ZETA 2-4

L’FC Zeta domina in lungo e in largo e può festeggiare grazia alla strepitosa tripletta di Matteo Perrotti, reduce dall’esperienza spagnola con gli Ultimate Mostoles di DjMariio. Grenbaud prova a tenere a galla i suo, trasformando il rigore presidenziale, mentre Luca Toni si fa ipnotizzare da Marenco, che neutralizza il tiro dal dischetto del campione del mondo. È la squadra di ZW Jackson a gioire, resistendo e mantenendo il vantaggio fino a conquistare la terza vittoria consecutiva.

FC CAESAR – ZEBRAS 3-8

Ancora notte fonda per i Caesar, che privi di Loiodice e Bellusci mandano in campo Radja Nainggolan insieme a Bomber Picci. Dopo una prima apparizione sfortunata, il Ninja trova subito la via del gol prima del ribaltone Zebras, trascinate dalle Wild Cards Tarasco e Villa. Bosco prova ad alimentare le speranze dei “Cesari” con una doppietta prima del sontuoso pallonetto del Presidente Luca Campolunghi e dalle prodezze di Berra.

UNDERDOGS FC – BLACK LOTUS FC 0-7

Non c’è storia nella sfida tra Underdogs e Black Lotus, che approfittano e non lasciano scampo alla squadra di Mirko Cisco. Sugli scudi il presidente Sergio Cruz che segna di rabbia dal dischetto ed esulta con dedica verso il cielo, venendo poi sommerso dalla stupenda esultanza commovente con la squadra. Dopo la separazione con Bomber Picci, gli Underdogs rimangono ancora senza punti e senza idee e gli avversari infieriscono con i gol doppi di Petito e Filipi. Non c’è storia, trionfo Black Lotus che mantengono addirittura la porta inviolata.

L’esultanza degli Zeta FC, con Matteo Perrotti (Crediti: Ufficio Stampa Kings League)

Boomers forza 9, i big match vanno a Stallions e Gear7: Ciccio Caputo a secco

PUNCHERS FC – BOOMERS 5-9

La partita più elettrizzante di giornata è indubbiamente quella tra Punchers e Boomers. Lo Faso subito trascinatore, poi Mecca e Santoro si aggiungono alla festa davanti agli occhi increduli di Fedez che esulta tra cori e incoraggiamenti, prima di sparare il rigore alle stelle. I Punchers archiviano lo shock iniziale con le giocate magnifiche di Colombo, che ci prova con una tripletta sontuosa. Continuo botta e risposta, ma nel finale Lo Faso sale nuovamente in cattedra: tripletta e titolo di MVP, portando a casa tre punti fondamentali in ottica classifica.

STALLIONS – ALPAK FC 3-2

Le due partite più attese sono le ultime: si inizia con il derby tra gli Stallions di Blur e gli AlpaK di KFrenezy. Equilibrio assoluto nel primo tempo, non senza occasioni con la palla che non ne vuole sapere di entrare in porta. Nella seconda frazione, però, è tutta un’altra storia. Domenico Rossi la sblocca con una punizione straordinaria. Blur concretizza dal dischetto dopo due settimane di assenza con una rincorsa improbabile, Frenezy riesce (finalmente) ad inquadrare lo specchio e segnare. Tra le mille emozioni, quella decisiva porta la firma di Soldà ancora su rigore, che manda in estasi gli Stallions tra i cori dei tifosi presenti. Risultato? Squadra capolista.

GEAR 7 FC – TRM FC 4-2

La partita del giorno arriva però alla fine. Botta e risposta, come i migliori incontri di boxe: per i Gear7 Gelsi (QUI LA SUA INTERVISTA) scarta anche il portiere e insacca, i TRM rispondono col portiere Vagge, che segna direttamente dalla sua area di porta. Il livello è altissimo e lo si nota in ogni pallone giocato dai giocatori in campo. Poi ci pensa Fran Hernández (doppietta) e Ancora Ale Gelsi, duo fenomenale che dimostra di poter svoltare la squadra anche nei momenti di difficoltà. La squadra di Manuuxo conquista il big match di giornata.

Kings League Italy, la classifica

Ecco la classifica provvisoria dopo la quinta giornata:

Stallions: 15 pt FC Zeta: 13 pt Gear7 FC: 13 pt TRM FC: 13 pt Zebras FC: 12 pt Boomers: 9 pt Circus FC: 9 pt Black Lotus FC: 8 pt Punchers FC: 6 pt Underdogs FC: 6 pt Alpak FC: 4 pt FC Caeasar: 0 pt

1° posto = Playoff: semifinale

2°-6° posto = Play-off: quarti di finale

7°-10° posto = Play in