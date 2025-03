Italia, la probabile formazione contro la Germania

Le probabili scelte di Luciano Spalletti per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League contro la Germania.

Torna in campo l’Italia di Luciano Spalletti per i quarti di finale di UEFA Nations League. L’avversario sarà la Germania di Julian Nagelsmann.

L’andata si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano giovedì 20 marzo.

Il ritorno sarà tre giorni dopo, domenica 23 marzo, al Signal Iduna Park di Dortmund.

Di seguito le probabili scelte di Luciano Spalletti per la prima delle due sfide contro la Germania.

Italia, la probabile formazione per la Germania

L’Italia dovrebbe optare per un 3-5-1-1. In porta ci sarà Donnarumma, con Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni a completare la linea di difesa. Sulla corsia di destra c’è spazio per Politano, su quella opposta c’è Udogie. In mezzo al campo, insieme a Barella e Tonali ci sarà Rovella. In attacco, fiducia alla coppia composta da Raspadori e Retegui.

Questo è l’undici iniziale che ha testato il CT, ma è molto probabile che, per la partita di giovedì contro la Germania, Spalletti scelga di affidarsi a giocatori che ha già utilizzato frequentemente dopo l’Europeo. In difesa, potrebbe esserci Calafiori al posto di Buongiorno, mentre a centrocampo Ricci sembra avere più possibilità di Rovella. In attacco, invece, è ancora incerto chi sarà preferito tra Retegui e Kean.

Dove vedere Italia-Germania in tv

La sfida tra Italia e Germania, valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano giovedì 20 marzo alle 20:45.

Il match sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play.