Operazione riuscita con successo per Mario Hermoso, che inizia ora la riabilitazione

Stagione finita in anticipo per Mario Hermoso, andato in prestito al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso dalla Roma nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Lo spagnolo ex Atletico Madrid ha rimediato un infortunio in occasione della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, gara poi persa 2-0.

Nello specifico, si è trattato di una lesione al tendine nella zona del muscolo pettorale destro, con il giocatore operato con successo a Madrid.

Inizia dunque la riabilitazione per il difensore di proprietà della Roma, che ha di fatto concluso in anticipo la propria stagione con la squadra tedesca. Di comune accordo tra le due società, Hermoso svolgerà il recupero a Leverkusen, non rientrando ancora in Italia.

Infortunio di Hermoso, il comunicato del Bayer Leverkusen

Di seguito riportiamo il comunicato del Bayer Leverkusen circa le condizioni e l’iter riabilitativo. “Il difensore del Bayer 04, Mario Hermoso, è stato operato con successo oggi, martedì, a Madrid. Il giocatore in prestito dalla Roma aveva riportato una lesione al tendine nella zona del muscolo pettorale destro durante il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco (0-2)“.

“Hermoso sarà assente per il Bayer 04 fino al termine della stagione in corso. La sua riabilitazione verrà svolta in accordo con la Roma presso la “Werkstatt” di Leverkusen, il centro di riabilitazione e allenamento del club situato nella BayArena“.