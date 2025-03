Brutte notizie per il Barcellona: a causa di un infortunio al ginocchio, Marc Casado sarà indisponibile per due mesi

La vittoria costruita in rimonta sull’Atletico Madrid da un passivo di 2-0 a un esito finale di 4-2 ha concesso ai ragazzi di Hansi Flick di riagganciare in testa alla classifica de LaLiga il Real Madrid a 60 punti.

Una partita in meno da recuperare contro l’Osasuna durante la sosta nazionali rende il margine potenzialmente di +7 dai colchoneros terzi e +3 dai blancos.

Ma se i risultati sportivi continuano a entusiasmare il tifo blaugrana, l’infermeria fatica invece a svuotarsi. E anzi, deve accogliere nuovi pezzi.

Ultimo in ordine cronologico il centrocampista Marc Casado che a causa di un infortunio al ginocchio rischia di tornare a disposizione della squadra soltanto a metà maggio.

Barcellona, infortunio per Casado: la nota del club

Proprio nella partita vinta al Metropolitano contro la formazione allenata da Simeone, il classe 2003 si è procurato un grave problema fisico. Schierato titolare, lo spagnolo ha dovuto interrompere forzatamente la sua prestazione al 67° minuto, lasciando spazio a Eric Garcia.

Con un report medico diffuso nel proprio sito, il Barcellona ha comunicato l’esito degli esami strumentali svolti dal ragazzo: per Casado, evidenziata una parziale lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. Un infortunio che rende necessario un trattamento conservativo, fermando il calciatore per i prossimi due mesi.

Hansi Flick, allenatore del Barcellona (Imago)

Non solo Casado, si fa male anche Iñigo Martinez

Ma non finiscono qui le note negative per il Barcellona, perché nella stessa settimana si è fatto male un altro componente della formazione titolare. Si tratta di Iñigo Martinez, colpito da un gonfiore al ginocchio destro che necessita di riposo e supervisione da parte dello staff medico.

Brutte notizie sia per il club catalano che per la nazionale spagnola, dato che entrambi i calciatori erano stati convocati per gli impegni di Nations League di fine marzo. Casado e Iñigo Martinez devono, tuttavia, rinunciare alla chiamata del commissario tecnico Luis De La Fuente.